Белтелерадиокомпания начала прием заявок на музыкальный конкурс «Интервидение»

Мы писали, что Беларусь подала заявку на участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится в Москве в сентябре 2025 года. Соответствующие указ о проведении конкурса подписал президент России Владимир Путин. Сказано, что участие в конкурсе уже подтвердили более 20 стран, их количество продолжает увеличиваться.