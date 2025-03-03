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Белтелерадиокомпания начала прием заявок на музыкальный конкурс «Интервидение»

Белтелерадиокомпания сказала о приеме заявок на музыкальный конкурс «Интервидение».

Источник: Комсомольская правда

Белтелерадикомпания объявила прием заявок на музыкальный конкурс «Интервидение». Подробности сообщили в эфире Первого информационного телеканала.

Мы писали, что Беларусь подала заявку на участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится в Москве в сентябре 2025 года. Соответствующие указ о проведении конкурса подписал президент России Владимир Путин. Сказано, что участие в конкурсе уже подтвердили более 20 стран, их количество продолжает увеличиваться.

«К участию приглашаются как солисты, так и группы, исполняющие песни самых разнообразных стилей и жанров», — отметили в сообщении.

Прием заявок будет проходить по 31 марта включительно. В том случае, если в отборе хочет принять участие коллектив исполнителей, то следует подать коллективную заявку.

Кстати, мы собрали самые популярные концерты и спектакли в Минске весной 2025: «Руки Вверх!» и Мот выступят три раза, Стас Михайлов и «Вова Адидас» — дважды, а у Петра Елфимова третий концерт за два месяца.

Тем временем белорусский и российский ведущий Дмитрий Шепелев рассказал о борьбе Жанны Фриске с раком: «Сыну Платону было два месяца, когда мы узнали о диагнозе Жанны».

А еще телеканал ОНТ объявил даты кастингов на конкурс «Мисс Беларусь — 2025».