Белтелерадиокомпания начала прием заявок на музыкальный конкурс «Интервидение»

Белтелерадикомпания объявила прием заявок на музыкальный конкурс «Интервидение». Подробности сообщили в эфире Первого информационного телеканала.
Мы писали, что Беларусь подала заявку на участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится в Москве в сентябре 2025 года. Соответствующие указ о проведении конкурса подписал президент России Владимир Путин. Сказано, что участие в конкурсе уже подтвердили более 20 стран, их количество продолжает увеличиваться.
«К участию приглашаются как солисты, так и группы, исполняющие песни самых разнообразных стилей и жанров», — отметили в сообщении.
Прием заявок будет проходить по 31 марта включительно. В том случае, если в отборе хочет принять участие коллектив исполнителей, то следует подать коллективную заявку.
Кстати, мы собрали самые популярные концерты и спектакли в Минске весной 2025: «Руки Вверх!» и Мот выступят три раза, Стас Михайлов и «Вова Адидас» — дважды, а у Петра Елфимова третий концерт за два месяца.
Тем временем белорусский и российский ведущий Дмитрий Шепелев рассказал о борьбе Жанны Фриске с раком: «Сыну Платону было два месяца, когда мы узнали о диагнозе Жанны».
А еще телеканал ОНТ объявил даты кастингов на конкурс «Мисс Беларусь — 2025».