Мэр Челнов Наиль Магдеев поздравил горожан с началом поста

«Пусть это время духовного очищения и нравственных ориентиров принесет каждому верующему терпение, веру и внутреннюю гармонию. Наш город многоконфессиональный и многонациональный, как и вся республика. И символично, что в этом году пост у мусульман и христиан практически совпал по времени — с разницей всего в два дня. В этом есть особый смысл, ведь ничего в этом мире не бывает случайным», — отметил мэр.