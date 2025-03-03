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Мэр Челнов Наиль Магдеев поздравил горожан с началом поста

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил мусульман и христиан с наступлением особого духовного времени месяца Рамадан, который начался 1 марта, и Великого поста, который стартовал 3 марта.

Источник: ИА Татар-информ

«Пусть это время духовного очищения и нравственных ориентиров принесет каждому верующему терпение, веру и внутреннюю гармонию. Наш город многоконфессиональный и многонациональный, как и вся республика. И символично, что в этом году пост у мусульман и христиан практически совпал по времени — с разницей всего в два дня. В этом есть особый смысл, ведь ничего в этом мире не бывает случайным», — отметил мэр.

Он подчеркнул, что в этот период особенно важно проявлять уважение, любовь друг к другу, оказывать взаимную поддержку и совершать добрые дела. «Иногда полезно обратиться к Всевышнему за помощью и наставлением», — добавил Наиль Магдеев.

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