В Евпатории построят 18-километровую дорогу

Как сообщалось ранее, в Крыму построят курорт «Золотые пески». На эти цели потратят 60 млрд рублей. Объект будет расположен между Саками и Евпаторией. Его площадь составит 226 гектаров. Проект реализуют при поддержке государства и частных инвесторов.