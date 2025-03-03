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В Евпатории построят 18-километровую дорогу

Аксенов: в Евпатории построят 18-километровую дорогу.

Источник: Комсомольская правда

В Евпатории планируют построить дорогу протяженностью 18 километров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как сообщалось ранее, в Крыму построят курорт «Золотые пески». На эти цели потратят 60 млрд рублей. Объект будет расположен между Саками и Евпаторией. Его площадь составит 226 гектаров. Проект реализуют при поддержке государства и частных инвесторов.

Для нового комплекса построят и реконструируют дорогу. Ее протяженность превысит 18 километров. Работы выполнят в границах Евпатории.

«Дорога, которая сейчас идет вдоль побережья, будет перенесена для создания большой променадной зоны. Срок реализации проекта — 2025−2029 годы», — заключил Аксенов.

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