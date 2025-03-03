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В Хабаровском крае ввели запрет на продажу алкоголя в псевдобарах

С 1 марта в Хабаровском крае вступили в силу новые правила продажи алкоголя в заведениях общественного питания.

Источник: РИА "Новости"

Теперь запрещена продажа спиртных напитков в местах, расположенных в многоквартирных домах или рядом с ними, с 23:00 до 10:00, сообщает телеграм-канал Законодательной думы Хабаровского края.

Эти меры направлены на повышение уровня комфорта жителей края, борьбу с шумом и антисоциальным поведением. Под ограничения попали объекты общественного питания, которые торгуют преимущественно пивом или совмещены с магазином и имеют с ним общий вход.

Кроме того, были введены новые требования к обустройству сезонных зон обслуживания, где продается алкоголь. Стоит отметить, что данные меры не затронули рестораны.

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