В Калининграде показали платье из янтаря

Платье, в котором ткань полностью заменил янтарь, впервые было представлено на модном показе в Калининграде. Янтарное платье состоит из 1260 прозрачных пластин, в каждой из которых присутствует доисторическое включение. Для плавного цветового перехода «янтарной ткани» — от темного к светлому — пластины закалили в специальных печах. В зависимости от времени воздействия температуры они приобрели шесть разных оттенков.