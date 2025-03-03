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В Калининграде показали платье из янтаря

Дом янтарной моды Калининградского янтарного комбината создал платье из натурального янтаря с доисторическими включениями: общий вес камня в новом изделии составил два килограмма.

Источник: Янтарный край

Платье, в котором ткань полностью заменил янтарь, впервые было представлено на модном показе в Калининграде. Янтарное платье состоит из 1260 прозрачных пластин, в каждой из которых присутствует доисторическое включение. Для плавного цветового перехода «янтарной ткани» — от темного к светлому — пластины закалили в специальных печах. В зависимости от времени воздействия температуры они приобрели шесть разных оттенков.

На изготовление оригинального изделия понадобилось три месяца.

Всего изготовлено 60 экспериментальных образов, в которых присутствуют блузки, юбки, пиджаки и даже джинсы с янтарной вышивкой и мозаикой.

мода и красота