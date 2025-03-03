На теплоходе из Турции в Ростове-на-Дону нашли экстремистскую литературу

В порту Ростова-на-Дону, на теплоходе из Деринце (Турция), нашли запрещенную книгу с фашистской идеологией. Издание было изъято. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Немецкую книгу, напечатанную на турецком языке в Стамбуле в 2022 году, обнаружили во время проверки в служебном помещении судна. По словам капитана, литературу могли оставить сюрвейеры, которые временно жили на теплоходе во время выгрузки в одном из турецких портов.
В итоге в отношении перевозчика завели административное дело (ст. 16.3 КоАП РФ). Напомним, материалы с призывами к экстремизму или оправданием терроризма запрещены для ввоза на территорию Евразийского экономического союза.