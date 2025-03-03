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Сирены будут звучать 5 марта в Свердловской области

В регионах России пройдет проверка систем оповещения населения.

В среду, 5 марта, в Свердловской области и других регионах России будут звучать электросирены и громкоговорители, а в эфире общероссийских теле- и радиоканалов пройдет сигнал «Внимание всем!».

Специалисты будут проверять работоспособность систем оповещения, предназначенных для своевременного доведения до населения информации при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

«МЧС России призывает граждан не волноваться и сохранять спокойствие», — говорится в оперативном сообщении ведомства.

МЧС