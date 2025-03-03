Сирены будут звучать 5 марта в Свердловской области

В среду, 5 марта, в Свердловской области и других регионах России будут звучать электросирены и громкоговорители, а в эфире общероссийских теле- и радиоканалов пройдет сигнал «Внимание всем!».
Специалисты будут проверять работоспособность систем оповещения, предназначенных для своевременного доведения до населения информации при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.
«МЧС России призывает граждан не волноваться и сохранять спокойствие», — говорится в оперативном сообщении ведомства.