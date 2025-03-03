Определились соперники хабаровского «СКА-Нефтяника» по плей-офф

В случае успеха армейцев, соперником по полуфиналу для них станет победитель пары «Водник» — «Енисей». Если армейцы выходят в финал, то они будут сражаться с победителем четверки, которая состоит из команд «Кузбасс», «Динамо-Москва», «Сибсельмаш» и «Байкал-Энергия».