Определились соперники хабаровского «СКА-Нефтяника» по плей-офф

В России закончился регулярный Чемпионат страны по хоккею с мячом среди команд Суперлиги, и сформировалась «сетка» соперников, которые поборются за главный кубок сезона 2024/2025. Для «СКА-Нефтяника» плей-офф начнется с гостевого матча 5 марта с командой «Старт» из Нижнего Новгорода, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В случае успеха армейцев, соперником по полуфиналу для них станет победитель пары «Водник» — «Енисей». Если армейцы выходят в финал, то они будут сражаться с победителем четверки, которая состоит из команд «Кузбасс», «Динамо-Москва», «Сибсельмаш» и «Байкал-Энергия».
Согласно регламенту, в каждом туре победу одерживает та команда, которая выиграла дважды (гостевой и домашний матч). При равном счете проводится дополнительная, третья, игра. Дома «СКА-Нефтяник» сыграет 8 марта в 13:00. Руководство клуба приняло решение, что для женщин в этот день вход в арену «Ерофей» будет бесплатным.
— В Международный женский день 8 Марта все женщины будут иметь право бесплатного прохода на матч. Размещение будет осуществляться в 10-м секторе, — уточнили в пресс-службе хоккейного клуба «СКА-Нефтяник».
Также там уточнили, что для детей младше шести лет вход тоже свободный.