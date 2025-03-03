Диуретики вместо диеты: в Приморье девушка загубила здоровье ради похудения

Отмечается, что всё началось несколько лет назад. Девушка хотела быстро похудеть и начала принимать диуретики — таблетки, которые выводят жидкость из организма. Она пила их в огромных количествах — по 10 штук в день. Вес действительно уходил, и она похудела до 35 килограммов. Но вместе с килограммами ушло и здоровье.