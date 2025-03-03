Диуретики вместо диеты: в Приморье девушка загубила здоровье ради похудения

В больницу «ВКБ № 2» во Владивостоке поступила молодая девушка в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у пациентки полную дисфункцию почек, вызванную приёмом мочегонных препаратов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал КГАУЗ ВКБ № 2 «Тысячекоечная больница».
Отмечается, что всё началось несколько лет назад. Девушка хотела быстро похудеть и начала принимать диуретики — таблетки, которые выводят жидкость из организма. Она пила их в огромных количествах — по 10 штук в день. Вес действительно уходил, и она похудела до 35 килограммов. Но вместе с килограммами ушло и здоровье.
Сначала появились слабость, головокружение и тошнота, но девушка не придала этому значения. Она думала, что это временно, и продолжала пить таблетки. Когда она наконец обратилась к врачам, то было уже поздно.
Врачи констатировали хроническую почечную недостаточность. Теперь жизнь пациентки полностью зависит от гемодиализа — процедуры, заменяющей работу почек.
«Диуретики — это не волшебная палочка, а мощный инструмент, который нужно использовать с осторожностью и только под контролем врача», — отмечают медики.
Напомним, во Владивостоке 32-летняя пациентка обратилась за медицинской помощью в гинекологическое отделение Тысячекоечной больницы с жалобами на сильные боли в животе. Как выяснили врачи, три года назад ей была диагностирована киста, однако лечение начато не было. В 2024 году женщина самостоятельно принимала биологически активные добавки (БАДы), что привело к ухудшению состояния.