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В Челябинске летом 2025 года впервые пройдет VK Fest

Фестиваль VK Fest (18+) состоится с 14 июня по 20 июля в Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве, в также впервые пройдет в Казани и Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом сообщает пресс-служба во «ВКонтакте».

Отмечается, что программа и площадки фестиваля станут известны позже.

«VK Fest впервые принимают в сердце Татарстана и одном из самых популярных туристических городов — Казани, а также в Челябинске — культурном центре Южного Урала», — говорится в комментарии.

Из анонса следует, что 14 июня фестиваль пройдет в Челябинске, 21 июня в Сириусе, 29 июня в Казани, 5—6 июля в Санкт-Петербурге и 19—20 июля фестиваль примет Москва.

В 2024 году VK Fest прошел в пяти городах России, в том числе впервые в Уфе и Красноярске, и собрал рекордные 205 тысяч человек.

туризм и отдых