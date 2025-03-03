В Челябинске летом 2025 года впервые пройдет VK Fest

Об этом сообщает пресс-служба во «ВКонтакте».
Отмечается, что программа и площадки фестиваля станут известны позже.
«VK Fest впервые принимают в сердце Татарстана и одном из самых популярных туристических городов — Казани, а также в Челябинске — культурном центре Южного Урала», — говорится в комментарии.
Из анонса следует, что 14 июня фестиваль пройдет в Челябинске, 21 июня в Сириусе, 29 июня в Казани,
В 2024 году VK Fest прошел в пяти городах России, в том числе впервые в Уфе и Красноярске, и собрал рекордные 205 тысяч человек.