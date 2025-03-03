Новый московский цирк построят в Мневниковской пойме

Ранее власти Москвы предложили проголосовать в проекте «Активный гражданин» по вопросу дальнейшей судьбы цирка на проспекте Вернадского. По мнению городских властей, старое здание исчерпало свой ресурс и не может обеспечивать ни комфорт зрителей, ни качество представлений.
«С учетом всех высказанных мнений принято решение построить новый цирк в Мневниковской пойме на северо-западе города», — написал Собянин.
Мэр отметил, что по итогам голосования на «Активном гражданине» более 73% высказались за то, что Москве нужен современный цирк. Около половины участников голосования предлагают строить на историческом месте, 27% — на новой площадке, а 23% полагаются на мнение специалистов.
«Специалисты и руководство Большого московского цирка поддерживают идею строительства на новом месте из-за технической сложности реализации на старой площадке такого масштабного проекта, а также из-за необходимости сохранить полноценную работу коллектива цирка до окончания строительства нового здания, на что потребуется не один год», — пояснил мэр.
Собянин уточнил, что на «Активном гражданине» можно будет проголосовать за архитектурную концепцию нового цирка. В том числе впервые свое мнение выскажут дети.
При этом историческое здание на проспекте Вернадского пока продолжит работать. Решение о дальнейшем использовании примут после завершения строительства нового объекта, подчеркнул мэр.