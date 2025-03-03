В Перми отменили концерт Лолиты Милявской: причины

«Концерт отменили по инициативе спорткомплекса, так как организаторы концерта неоднократно нарушили график платежей. Поэтому администрация СК вышла с таким письмом», — отметили в пресс-службе ЦСП.
На официальном сайте исполнительницы информация о концерте в Перми исчезла, сервис Яндекс Афиши приостановил продажу билетов.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Перми группа активистов выступила с требованием отменить концерт певицы Лолиты, запланированный на март. Об этом сообщается в письме, направленном губернатору и местным властям.