Авиакомпанию оштрафовали за сбой, из-за которого пассажиры не улетели в Иркутск

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о блогере из Иркутска Екатерине Пушкарь. В ночь с 17 на 18 февраля она не смогла попасть на рейс Омск-Иркутск. При этом билет был куплен за три недели до вылета. Без боя сибирячка сдаваться не собиралась. Полтора часа, пока длилась регистрация, она пыталась договориться с агентами авиакомпании и даже направила жалобу администрации авиаперевозчика в мобильном приложении компании. Но результата, по ее словам, это не приносило. Помог случай — несколько пассажиров опоздали на самолет.