Ремонт трубы на Полюстровском закончен

Несколько сотен домов в Калининском районе Петербурге в воскресенье днём остались без отопления и горячей воды. Причиной стал дефект, обнаруженный при плановом объезде по адресу Полюстровский, 59.
Сегодня в 2:30 теплоэнергетики закончили работы, всего они заменили около 1,5 метра трубопровода диаметром 1000 мм. Проведены все диагностические работы, теплоснабжение восстановлено в полном объеме, жилищные организации оповещены.
«Если в вашем доме отсутствует отопление или ГВС, рекомендуется обращаться непосредственно в ресурсоснабжающую организацию, на балансе которой находится энергоисточник, от которого ГВС и отопление подается абонентам», — отмечают в «Теплосети».
А также напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность важно не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам, а уйти оттуда как можно скорее.