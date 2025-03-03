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Ремонт трубы на Полюстровском закончен

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонтные работы на Полюстровском проспекте с опережением нормативного срока на 3 часа, сообщает пресс-служба компании.

Несколько сотен домов в Калининском районе Петербурге в воскресенье днём остались без отопления и горячей воды. Причиной стал дефект, обнаруженный при плановом объезде по адресу Полюстровский, 59.

Сегодня в 2:30 теплоэнергетики закончили работы, всего они заменили около 1,5 метра трубопровода диаметром 1000 мм. Проведены все диагностические работы, теплоснабжение восстановлено в полном объеме, жилищные организации оповещены.

«Если в вашем доме отсутствует отопление или ГВС, рекомендуется обращаться непосредственно в ресурсоснабжающую организацию, на балансе которой находится энергоисточник, от которого ГВС и отопление подается абонентам», — отмечают в «Теплосети».

А также напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность важно не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам, а уйти оттуда как можно скорее.

ЖКХ