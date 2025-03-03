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На севере Иркутской области проверили 260 тысяч кубометров леса для экспорта

На исследование отправили 2,5 тысячи образцов подкарантинной продукции.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На севере Иркутской области на протяжении последней недели февраля проходили масштабные проверки. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия, специалисты проверили обеспечение карантинной безопасности растений. Важным направлением деятельности стало оказание государственных услуг. За указанный период выдано 1 827 фитосанитарных сертификатов, а также проконтролировано 261,5 тыс. кубометров лесоматериалов, предназначенных для экспорта.

— Госинспекторами отобрано и направлено на исследования в подведомственные Россельхознадзору лаборатории 2 506 образцов подкарантинной продукции. В пробах древесины обнаружены карантинные вредные организмы в количестве 42 штук — личинки усача, — поделились специалисты управления.

Заражённая древесина либо подверглась фумигационной обработке, либо была снята с реализации. Специалисты объявили хозсубъектам 51 предостережение.