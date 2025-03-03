На севере Иркутской области проверили 260 тысяч кубометров леса для экспорта

На севере Иркутской области на протяжении последней недели февраля проходили масштабные проверки. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия, специалисты проверили обеспечение карантинной безопасности растений. Важным направлением деятельности стало оказание государственных услуг. За указанный период выдано 1 827 фитосанитарных сертификатов, а также проконтролировано 261,5 тыс. кубометров лесоматериалов, предназначенных для экспорта.