В Башкирии преобразуют в министерство Госкомитет по молодежной политике

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о значительных изменениях в структуре молодежной политики. На оперативном совещании правительства в Центре управления регионом (ЦУР) было озвучено решение преобразовать Госкомитет по молодежной политике в министерство.
— Работа с молодежью — для нас главная задача. Мы когда-нибудь уйдем с наших должностей. После нас придут молодые люди. Они должны прийти с осознанным, ясным позиционированием по отношению к государству, — сказал Радий Хабиров.
По словам главы республики, министерство возглавит Вито Сабиров, который ранее возглавлял госкомитет.
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