У нескольких омичей забрали машины на дорогах Омска

В другом случае, за рулем находился иной 62-летний мужчина, один из собственников автомобиля Toyota Avensis 2007 г.в. В 2019 году мужчина вместе с сестрой вступили в наследство в результате смерти брата. Вместе с собственностью, в виде автомобиля, квартиры, нежилого помещения и действующего бизнеса, граждане получили в наследство и долги покойного, но не рассчитались с ними.