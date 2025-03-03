У нескольких омичей забрали машины на дорогах Омска

«Охота» велась на автовладельцев-должников.
Так, одним из неплательщиков, передвигавшийся за рулем Nissan Tiida 2005 г.в., оказался 62-летний омич.
«В отношении него в отделе судебных приставов по Центральному административному округу № 1 города Омска возбуждено четыре исполнительных производства по кредитным обязательствам на общую сумму 1 000 000 рублей. Гражданин, зная о наличии долга, никогда не вносил денежные средства в счет погашения задолженности», — сообщили в ГУФССП по Омской области.
В итоге машину у омича забрали посреди дороги, составив акт описи и ареста, ее передали на спецстоянку.
В другом случае, за рулем находился иной 62-летний мужчина, один из собственников автомобиля Toyota Avensis 2007 г.в. В 2019 году мужчина вместе с сестрой вступили в наследство в результате смерти брата. Вместе с собственностью, в виде автомобиля, квартиры, нежилого помещения и действующего бизнеса, граждане получили в наследство и долги покойного, но не рассчитались с ними.
«Мужчина надеялся, что, внося по 100 рублей ежемесячно в счет погашения задолженности, ему удастся избежать ареста имущества и его реализации», — заявили в ведомстве.
У него также арестовали автомобиль, но он анонсировал внесение порядка 300 тысяч рублей в уплату долга, чтобы вернуть машину себе. Всего за время проведения рейда проверку прошли несколько десятков омских автомобилистов, восемь транспортных средств арестовано.