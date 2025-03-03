Погибшей в Омске 15-летней школьнице посвятили трогательный клип

Напомним, летом 2024 года девочка приехала в Омск из Москвы вместе с родителями. 22 июля она вышла из гостиницы в районе парка Победы и пропала. Масштабные поиски сначала не давали результатов, но через три дня в районе лодочной станции на улице 3-й Островской было обнаружено ее тело.