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Погибшей в Омске 15-летней школьнице посвятили трогательный клип

Руководитель вокального ансамбля Mejores в субботу, 1 марта 2025 года, опубликовала в соцсети ВКонтакте видеоклип (18+), посвященный памяти 15-летней московской школьницы, которая пропала в Омске летом 2024 года, а спустя несколько дней ее нашли мертвой.

«Памяти Евангелины Алёшкиной Вокальный ансамбль “Mejores” © Песня “Конь” группы “Любэ”. Автор музыки — Игорь Матвиенко, слова — Александр Шаганов», — говорится в описании видеоролика.

Трогательный, по мнению автора, клип начинается с фото школьницы и кадров, а дальше идет первый куплет песни, исполняемый одной лишь девушкой, тогда как ребята из ансамбля стоят на сцене молча. Дальше песню исполняют уже они.

Напомним, летом 2024 года девочка приехала в Омск из Москвы вместе с родителями. 22 июля она вышла из гостиницы в районе парка Победы и пропала. Масштабные поиски сначала не давали результатов, но через три дня в районе лодочной станции на улице 3-й Островской было обнаружено ее тело.

В ноябре 2024 года, был задержан подозреваемый в убийстве ребенка. Дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Позиция подозреваемого не приводится. По информации «СуперОмска», ранее мужчина был судим за изнасилование.

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