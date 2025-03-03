Погибшей в Омске 15-летней школьнице посвятили трогательный клип

«Памяти Евангелины Алёшкиной Вокальный ансамбль “Mejores” © Песня “Конь” группы “Любэ”. Автор музыки — Игорь Матвиенко, слова — Александр Шаганов», — говорится в описании видеоролика.
Трогательный, по мнению автора, клип начинается с фото школьницы и кадров, а дальше идет первый куплет песни, исполняемый одной лишь девушкой, тогда как ребята из ансамбля стоят на сцене молча. Дальше песню исполняют уже они.
Напомним, летом 2024 года девочка приехала в Омск из Москвы вместе с родителями. 22 июля она вышла из гостиницы в районе парка Победы и пропала. Масштабные поиски сначала не давали результатов, но через три дня в районе лодочной станции на улице 3-й Островской было обнаружено ее тело.
В ноябре 2024 года, был задержан подозреваемый в убийстве ребенка. Дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Позиция подозреваемого не приводится. По информации «СуперОмска», ранее мужчина был судим за изнасилование.