В Воронеже появятся четыре причала для прогулочных судов

Предприниматели сами определили, что первые четыре причала будут построены возле смотровой площадки второй очереди Петровской набережной, рядом с Чернавским мостом, в парках «Дельфин» и «Алые паруса». В дальнейшем причалы появятся на Багратионовском острове, Набережной № 1 и Чернавской дамбе.