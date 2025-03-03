В Воронеже появятся четыре причала для прогулочных судов

Координационный совет по развитию внутреннего водного транспорта принял решение об организации 30 причалов на Воронежском водохранилище. Первый речной транспорт запустят уже летом 2025 года.
Предприниматели сами определили, что первые четыре причала будут построены возле смотровой площадки второй очереди Петровской набережной, рядом с Чернавским мостом, в парках «Дельфин» и «Алые паруса». В дальнейшем причалы появятся на Багратионовском острове, Набережной № 1 и Чернавской дамбе.
По мнению предпринимателей, развитие речного транспорта увеличит туристическую привлекательность региона, откроет новые возможности для досуга.