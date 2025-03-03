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Циклон с Баренцева моря накроет Казахстан

Синоптики Казгидромета сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 4, 5 и 6 марта, передает Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: -4° 2 м/с 74% 764 мм рт. ст. +2°
Источник: Tengrinews

Согласно прогнозу, в ближайшие дни погоду Казахстана будет определять циклон из районов Баренцева моря, на большей части страны ожидаются осадки в виде дождя и снега. По Казахстану прогнозируются туманы, гололед, низовая метель, порывистый ветер.

Ожидается повышение температуры воздуха в ночные часы на западе, северо-западе страны до 0−8 мороза, на севере, в центре до 5−15 мороза, на востоке до 7−18 мороза, на юге, юго-востоке до 8 мороза — 2 тепла.

говорится в сообщении

Напомним, ранее синоптики Казгидромета озвучили прогноз погоды на март 2025 года в Казахстане. Метеорологи обещают, что первый месяц весны ожидается теплым и осадочным. Средняя температура воздуха прогнозируется выше нормы на 2 градуса на всей территории Казахстана. Дождей в марте, по прогнозам, будет больше нормы на большей части страны и около нормы в юго-западной, южной части Казахстана.