Циклон с Баренцева моря накроет Казахстан

Согласно прогнозу, в ближайшие дни погоду Казахстана будет определять циклон из районов Баренцева моря, на большей части страны ожидаются осадки в виде дождя и снега. По Казахстану прогнозируются туманы, гололед, низовая метель, порывистый ветер.
Ожидается повышение температуры воздуха в ночные часы на западе, северо-западе страны до 0−8 мороза, на севере, в центре до 5−15 мороза, на востоке до 7−18 мороза, на юге, юго-востоке до 8 мороза — 2 тепла.
Напомним, ранее синоптики Казгидромета озвучили прогноз погоды на март 2025 года в Казахстане. Метеорологи обещают, что первый месяц весны ожидается теплым и осадочным. Средняя температура воздуха прогнозируется выше нормы на 2 градуса на всей территории Казахстана. Дождей в марте, по прогнозам, будет больше нормы на большей части страны и около нормы в юго-западной, южной части Казахстана.