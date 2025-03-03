Из Петербурга в Мариуполь отправился первый автобус

Автобусный маршрут № 8552 обслуживается современными автобусами вместимостью 49 и 53 места, которые оснащены всем необходимым для комфортного путешествия. В салоне предусмотрены регулируемые кресла, система климат-контроля, индивидуальные розетки и USB-разъемы для зарядки устройств, холодильник и просторное багажное отделение. Прямой рейс без промежуточных остановок обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пассажиров. Время в пути составляет около 29 часов.