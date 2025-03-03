Из Петербурга в Мариуполь отправился первый автобус

С автовокзала Санкт-Петербурга 3 марта отправился первый автобус по новому межрегиональному маршруту «Петербург — Мариуполь». Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.
«Запуск автобусного маршрута “Петербург — Мариуполь” повышает транспортную доступность возвращенных в Россию регионов, обеспечивает пассажирам удобное и безопасное сообщение, ещё крепче связывает Северную столицу с нашим городом-побратимом», — отметил Александр Беглов. Его слова опубликованы на сайте Смольного.
Автобусный маршрут № 8552 обслуживается современными автобусами вместимостью 49 и 53 места, которые оснащены всем необходимым для комфортного путешествия. В салоне предусмотрены регулируемые кресла, система климат-контроля, индивидуальные розетки и USB-разъемы для зарядки устройств, холодильник и просторное багажное отделение. Прямой рейс без промежуточных остановок обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пассажиров. Время в пути составляет около 29 часов.
Автобусы по маршруту № 8552 отправляются с автовокзала Санкт-Петербурга в 9:00 по московскому времени по нечетным числам месяца. Ближайшие рейсы состоятся 5, 7 и 9 марта. Билеты доступны в кассах автовокзала, приобрести их можно заранее.