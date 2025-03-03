Набережную в центре Омска отдадут области

Часть набережной Тухачевского, как стало известно порталу Om1.ru, планируют передать из городской собственности в областную. Речь идёт о двух участках: 55:36:040101:9392 (автомобильная дорога от Метромоста до Кемеровской) и 55:36:000000:1547 (участок, на котором расположена эта дорога, площадью в 40 952 квадратных метра).