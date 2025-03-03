Актуальные правила обмена валют в 2025 году: ограничения, обменные курсы, лимиты

Снятие иностранной валюты, размещённой на счёте до 9 марта 2022 года. Здесь установлен лимит в 10 тысяч долларов США или их эквивалента в евро. Суммы более этого можно получить в рублях, или же их можно оставить на счёте до снятия ограничений.