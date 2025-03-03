Актуальные правила обмена валют в 2025 году: ограничения, обменные курсы, лимиты

В условиях санкционных ограничений жители России столкнулись с определёнными сложностями при работе с иностранной валютой. Хотя обменять российские рубли на зарубежные деньги по-прежнему возможно, за последние годы в этой процедуре произошли изменения. О том, какие существуют способы обмена валют сегодня, как формируются актуальные курсы и какие ограничения действуют для владельцев валютных счетов, пишут «Финансы Mail».
Наличная валюта.
Обменять рубли на иностранную валюту наличными можно в кассах банков или банкоматах. Однако стоит заранее уточнить, имеется ли в наличии нужная вам сумма.
Безналичная валюта.
Здесь можно пойти двумя путями. Открыть валютный счёт в банке, на него можно перевести рубли, которые банк конвертирует средства по своему курсу. Но снять такие средства можно будет только в рублях. Обратная конвертация произойдёт по курсу банка на момент снятия.
Также можно приобрести валюту через брокера по биржевому курсу. Сделать это можно только в отношении тех валют, которые торгуются на Московской бирже. Нужно учитывать, что брокер также возьмёт комиссию. Получить наличные деньги через брокера нельзя.
Как формируется обменный курс.
Официальные курсы иностранных валют публикуются ежедневно Центробанком России. Отметим, что из-за санкций процедура их формирования изменилась. Раньше курсы определялись на основании торгов на Московской бирже. С 13 июня 2024 года торги долларами и евро приостановлены. Их официальные курсы формируются на основании внебиржевых сделок. Для юаня используются как биржевые, так и внебиржевые данные.
Внебиржевой рынок — это все операции с валютой, которые проводятся вне рамок биржи. К примеру, прямая сделка между двумя банками, обмен наличных рублей на валюту иного государства в кассе банка и другие.
Доступ к иностранным валютам на счёте.
Доступ к внесённым на счёт ранее иностранным деньгам ограничен определёнными правилами.
Снятие иностранной валюты, размещённой на счёте до 9 марта 2022 года. Здесь установлен лимит в 10 тысяч долларов США или их эквивалента в евро. Суммы более этого можно получить в рублях, или же их можно оставить на счёте до снятия ограничений.
Снятие иностранной валюты, размещённой на счёте после 9 марта 2022 года. Средства выдаются только в рублях, и обмен осуществляется по текущему курсу банка в день операции.
Средства в валютах, отличных от долларов или евро, можно обменять только на доллары, евро или рубли, ограничиваясь лимитом в 10 тысяч долларов. Конвертация происходит по официальному курсу ЦБ РФ.
Валютные средства, которые хранятся в банковских ячейках, можно забрать полностью без ограничений.
Переводы и снятие иностранной валюты из-за границы.
Международные переводы остаются активными, но при их получении деньги всегда конвертируются в рубли. Такие же правила действуют и для денег, которые выводятся с электронных кошельков. Получить их наличными в валюте в пределах России невозможно, только в рублях.
Рекомендуется внимательно изучить условия банковских операций и выяснить все детали перед проведением сделок.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, как эксперты оценивают шансы дальнейшего укрепления рубля. Главным фактором, влияющим на курс, остаются геополитические риски, которые продолжают оказывать давление на рубль.