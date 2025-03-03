Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске пройдут масштабные антитеррористические учения

В Омске с 3 по 5 марта в Ленинском округе пройдут антитеррористические учения.

Источник: РИА "Новости"

На этот период будут задействованы объекты промышленности, где сотрудники различных служб отработают действия в случае террористической угрозы.

Как сообщила Ирина Руснак, официальный представитель УФСБ по Омской области, учения будут включать как теоретическую, так и практическую части. Участники ознакомятся с картами и схемами, а также отработают свои действия по приведению сил в состояние готовности.

В этих мероприятиях примут участие сотрудники областных служб, включая УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, а также представители Правительства Омской области и Администрации города. Главной целью учений является повышение квалификации командиров по управлению подразделениями в условиях кризиса.

Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и с пониманием относиться к предстоящим учениям, которые помогут обеспечить безопасность в регионе.

Учения