В Омске пройдут масштабные антитеррористические учения

На этот период будут задействованы объекты промышленности, где сотрудники различных служб отработают действия в случае террористической угрозы.
Как сообщила Ирина Руснак, официальный представитель УФСБ по Омской области, учения будут включать как теоретическую, так и практическую части. Участники ознакомятся с картами и схемами, а также отработают свои действия по приведению сил в состояние готовности.
В этих мероприятиях примут участие сотрудники областных служб, включая УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, а также представители Правительства Омской области и Администрации города. Главной целью учений является повышение квалификации командиров по управлению подразделениями в условиях кризиса.
Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и с пониманием относиться к предстоящим учениям, которые помогут обеспечить безопасность в регионе.