Венец фильму: «Анора» с Юрой Борисовым — лучшая картина на «Оскаре»

— Когда в начале фильма собака, выбравшись вслед за котом из воды, начинает отряхиваться ровно так, как это и делают собаки — крутящимися винтовыми движениями, — с нее не падает ни капли воды! — говорит Бронзит. — Мы же знаем, что такое оказаться рядом с такой собакой — ты выйдешь, как из-под душа. А когда мы при этом видим, за какой натуралистичностью гонится в изображении режиссер, возникает простой вопрос: это вы забыли вставить брызги от собаки? Не успели? Не сумели, не получилось? Но это просто мелочь, там еще вагон такого. И проблем со смыслами в том числе. Поэтому «Золотого глобуса» и двух номинаций на «Оскара» с него было бы более чем достаточно. Это совершенно случайный успех в карьере доселе никому не известного имени — из грязи в князи. А такое я наблюдал в жизни очень много раз. Этот режиссер как внезапно появился, так внезапно и исчезнет из поля зрения. Либо выскочит с ровно таким же новым фильмом, пытаясь войти в ту же реку второй раз.