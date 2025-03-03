Венец фильму: «Анора» с Юрой Борисовым — лучшая картина на «Оскаре»

Пять «Оскаров» фильму «Анора»: за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую женскую роль (Майки Мэдисон), лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Юра Борисов и Марк Эйдельштейн поднялись на самую престижную сцену в мире кино — получали финальную награду вместе с командой фильма. Этот «Оскар» был одним из самых предсказуемых, почти во всем совпал с прогнозами, и в нем не было ни одной речи про внутренние политические процессы в США. «Известия» посмотрели церемонию и суммируют впечатления.
«Оскар» начался с «Аноры» и закончился ей же.
Первой номинацией церемонии «Оскар» в ночь на 3 марта по Москве была «Лучшая мужская роль второго плана», самая важная для российских синефилов, потому что именно там за золотую статуэтку боролся Юра Борисов. Все к тому моменту уже знали, что «Оскар» получит Киран Калкин за «Настоящую боль», потому что тот уже был награжден неделю назад Гильдией киноактеров, а их приз обычно совпадает с оскаровским. И когда был объявлен победителем всё же Калкин, российская аудитория в соцсетях выразила такую поддержку Борисову, какая бывает не в каждом футбольном матче. Ведь чтобы болеть за артиста, люди специально в три часа утра искали, где можно смотреть «Оскар», так как АВС в России официально недоступен. Калкин, получая приз, кстати, и учинил первый скандал «Оскара»: в благодарственной речи не упомянул своего брата Маколея, с которым вместе играл в «Один дома».
— Мне кажется, это заслуга автора сценария в первую очередь, — заявил «Известиям» режиссер и сценарист Антон Маслов. — Очень круто выписан характер, который толкает артиста. Но при всем обаянии Кирана для меня всё равно победил Юра. Это наш новый Бодров. С открытой душой и той самой улыбкой.
Из шести номинаций «Аноры» роль второго плана была единственной, где фильм ничего не получил. Режиссер картины Шон Бэйкер не успевал выходить на сцену, он получал и «Лучший монтаж», и «Лучший оригинальный сценарий», и «Лучшую режиссуру». Принимая последнюю награду, он, кстати, слегка пнул стриминги, произнеся речь о важности кинотеатрального просмотра, а в связи с этим — и о важности того, чтобы выпускать картины в кино, даже если они сделаны онлайн-платформами. За режиссуру «Оскар» вручал Квентин Тарантино, и, обращаясь к нему, Шон Бейкер сказал: «Если бы ты не позвал Майки Мэдисон сниматься (в “Однажды в Голливуде”. — Ред.), не было бы “Аноры”.
А через несколько минут Майки сама вышла за «Оскаром» — за лучшую женскую роль, причем она обошла всеобщую любимицу и фаворитку Дэми Мур. Когда же был объявлен «Оскар» за лучший фильм, команда «Аноры» вышла на сцену, и Юра Борисов с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой стояли и радовались, кажется, больше всех, и зал аплодировал им стоя.
— Я жутко рад за «Анору», — заявил «Известиям» после премии сценарист Андрей Золотарев, без которого «Аноры», кстати, тоже могло бы и не быть. Ведь он написал сценарий фильма «Сто лет тому вперед», где Борисов познакомился с Эйдельштейном и после посоветовал юношу Бэйкеру. — Мне кажется, они собрали всё, что могли собрать. Это очень классно. И мне жаль, что Юра Борисов не получил этот «Оскар», но факт, что он там был. Мне кажется, он искренне радовался вместе со всеми. Ну понятно, что для нас он всё равно лучший!
Как распределились остальные «Оскары».
Грандиозный провал на «Оскаре» — у «Эмилии Перес», одного из главных фильмов прошедшего сезона, фаворита Каннского кинофестиваля, победителя «Золотого глобуса» и обладателя наибольшего числа номинаций на «Оскар» в этом году. Из 13 мишеней «Эмилия Перес» попала только в две — «Лучшая песня» и «Лучшая женская роль второго плана», хотя сказать, что у Зои Салданы (или, как сейчас более точно начинают говорить, Салданьи) второй план — это странно, потому что мы смотрим на происходящее в фильме ее глазами. Салдана в своей речи демонстративно благодарила режиссера Жака Одиара и игнорировала Карлу Софию Гаскон, от которой после ее высказываний в соцсетях и интервью команда фильма отреклась уже не однажды.
Впрочем, среди фаворитов не только «Эмилия Перес» осталась с краю. «Боб Дилан: Никому не известный» (восемь номинаций) и «Носферату» (четыре номинации) не получили вообще ни одного «Оскара», без наград остался и «Ученик» про Дональда Трампа. Зато первую статуэтку в истории получила картина из Латвии. Анимационный полный метр «Поток», экспериментальная картина о животных, снятая без слов и практически за копейки, обошла и «Головоломку 2», и «Дикого робота», хотя далеко не все голосующие были ее поклонниками.
Член Американской киноакадемии и неоднократный номинант «Оскара» Константин Бронзит, например, отметил в беседе с «Известиями», что в картине немало недостатков, причем не только режиссерских.
— Когда в начале фильма собака, выбравшись вслед за котом из воды, начинает отряхиваться ровно так, как это и делают собаки — крутящимися винтовыми движениями, — с нее не падает ни капли воды! — говорит Бронзит. — Мы же знаем, что такое оказаться рядом с такой собакой — ты выйдешь, как из-под душа. А когда мы при этом видим, за какой натуралистичностью гонится в изображении режиссер, возникает простой вопрос: это вы забыли вставить брызги от собаки? Не успели? Не сумели, не получилось? Но это просто мелочь, там еще вагон такого. И проблем со смыслами в том числе. Поэтому «Золотого глобуса» и двух номинаций на «Оскара» с него было бы более чем достаточно. Это совершенно случайный успех в карьере доселе никому не известного имени — из грязи в князи. А такое я наблюдал в жизни очень много раз. Этот режиссер как внезапно появился, так внезапно и исчезнет из поля зрения. Либо выскочит с ровно таким же новым фильмом, пытаясь войти в ту же реку второй раз.
Из других сюрпризов — «Оскар» за «Лучший международный фильм» драме «Я всё еще здесь» Уолтера Саллеса, хотя казалось, что уж тут «Эмилии Перес» точно достанется награда. Как ни странно, на этом удивительные моменты на прошедшем «Оскаре» заканчиваются.
Зато была отличная шутка от Мика Джаггера. Он вышел вручать приз за песню и говорит: «Сначала просили вручить эту награду Боба Дилана. А он такой: лучшие песни написаны в фильме “Боб Дилан: Никому не известный”. В общем, он сказал организаторам: найдите кого-то помоложе. Вот я как раз помоложе!».
«Оскар» прошел почти без политики.
От премии ждали того, чем она всегда славилась: стейтментов на политические темы, нажатия на главные болевые точки современности. История сохранила и отказы от «Оскара» в знак протеста, и артикуляцию совсем далеких от гламурного Голливуда идей, и, конечно, шутки в адрес Дональда Трампа, которые на протяжении десяти лет не раз можно было услышать со сцены. В этот раз почти ничего этого не было.
Зои Салдана очень деликатно напомнила, что она из семьи иммигрантов, что, конечно, намек на жесткую политику США в этом отношении, но слишком деликатный, чтобы быть воспринятым всерьез.
Авторы картины «Нет другой земли» («Лучший документальный фильм») призвали к миру в секторе Газа и при этом — к освобождению израильских заложников, отметив роль США в этом процессе. Напомнил о военной диктатуре в Бразилии полувековой давности Уолтер Саллес.
Но в целом артисты тратили отпущенные им 45 секунд на речь с благодарностями родным, близким и коллегам, хотя Шон Бэйкер еще отметил важную роль в монтаже картины своей собаки. Слегка разнообразил эту монотонность Эдриен Броуди. Он говорил дольше всех, а когда по истечении его времени за сценой заиграла фортепианная музыка, Броуди жестко прервал ее, сказав, что он так тоже умеет (намек на фильм «Пианист», за который Броуди получал «Оскар» в 2003 году). Под оглушительные аплодисменты удивленной такой дерзостью публики Броуди произнес пламенную речь против антисемитизма, которой посвящен фильм «Бруталист», но явно умолчал о куда более важном моменте. Дело в том, что смысл этой монументальной картины в том, что талантливый венгерский еврей выбрался из одного концлагеря и попал в другой, каким для него оказалась послевоенная Америка.
«Бруталист» — фильм очень жесткий, беспощадный по отношению к США. Может, поэтому у него из десяти номинаций только две награды — за роль Броуди и за музыку. Призы «Аноре», картине гораздо более комплиментарной по отношению к США, в этом смысле кажутся вполне закономерными.