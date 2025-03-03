Комплексная проверка системы оповещения пройдет в Иркутске 5 марта

Комплексная проверка системы оповещения пройдет в Иркутске. Как сообщили в администрации областного центра, мероприятие запланировано на 5 марта с 10:50 до 11:10. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
— Проверка муниципальной системы оповещения населения и системы оповещения транспортной безопасности также пройдет на Академическом мосту, — поделились в администрации.
5 марта специалисты включат электросирены и уличные громкоговорители. В планах проверить передачу информации по радио и телевидению. В последнем случае речь идет о первых 10 каналах цифрового телевидения первого мультиплекса. Предполагается, что это поможет держать системы в надлежащем состоянии и готовности.