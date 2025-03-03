Мониторинг кровель усилили в Нижнем Новгороде из-за теплой погоды

В Канавинском, Московском, Нижегородском, Приокском и Советском районах усилили мониторинг кровель из-за потепления. Ежедневно специалисты проводят технический осмотр больше 140 кровель многоквартирных домов, сообщает ассоциация пяти домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода.
В этом году из-за малоснежных января и февраля зимняя работа на кровлях изменилась. Кровли по-прежнему очищают от снега и наледи, параллельно специалисты ведут техосмотр кровель, козырьков и парапетов, а также очистку от мусора приемных воронок, водосточных труб и желобов. При необходимости ведется ремонт водосточных воронок и желобов. Кроме того, для ограничения несанкционированного доступа на кровлю ремонтируют чердачные двери, восстанавливают утраченные замки.
Ежедневно в пяти районах города на кровлях работают 29 бригад промышленных альпинистов, а также 10 бригад кровельщиков, имеющих допуск к соответствующим работам.
Работа на кровлях ведется в строгом соответствии с правилами техники безопасности. Так, уборку проводятся только во время светового дня. Вместе с использованием страховочных приспособлений это позволяет обеспечить максимальную безопасность для альпинистов.
Жилищники напоминают, что промальпинисты используют в работе инвентарь, не причиняющий вреда кровле.