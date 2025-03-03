Мониторинг кровель усилили в Нижнем Новгороде из-за теплой погоды

В этом году из-за малоснежных января и февраля зимняя работа на кровлях изменилась. Кровли по-прежнему очищают от снега и наледи, параллельно специалисты ведут техосмотр кровель, козырьков и парапетов, а также очистку от мусора приемных воронок, водосточных труб и желобов. При необходимости ведется ремонт водосточных воронок и желобов. Кроме того, для ограничения несанкционированного доступа на кровлю ремонтируют чердачные двери, восстанавливают утраченные замки.