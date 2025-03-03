Подачу воды ограничили в домах 13 тысяч жителей Цимлянска Ростовской области

Подачу воды временно ограничили в Цимлянске Ростовской области из-за порыва центрального водовода. Ситуация коснулась около 13 тысяч местных жителей, об этом говорится в сообщении ГУП РО «УРСВ». Документ опубликовали власти Цимлянского городского поселения.
Авария произошла около 7:35 утра 3 марта в районе улицы Краснознаменной. В связи с этим для ремонта было приостановлено водоснабжение насосных станций, подающих ресурс на улицы Красноармейскую, Калинина, Казачью, Некрасова, Артема, Свердлова, Космонавтов, Комсомольскую, Советскую и Ленина.
— С нестабильным водоснабжением остаются около 13 тысяч человек, а также четыре школы, одна больница и семь детских садов. Все объекты подключат по окончании восстановительных работ, — говорится в сообщении.
При этом ориентировочное время завершения ремонта пока неизвестно, это будет зависеть от сложности работ. Дело в том, что грунт промерз более чем на 60 см. На месте задействовали бригаду специалистов и четыре единицы техники. Подвоз воды должны выполнять по заявкам абонентов.