Подачу воды ограничили в домах 13 тысяч жителей Цимлянска Ростовской области

При этом ориентировочное время завершения ремонта пока неизвестно, это будет зависеть от сложности работ. Дело в том, что грунт промерз более чем на 60 см. На месте задействовали бригаду специалистов и четыре единицы техники. Подвоз воды должны выполнять по заявкам абонентов.