Казахстан приглашает мировые IT-таланты на работу

Она предоставляет возможность получить разрешение на постоянное проживание (РПП) в Казахстане в упрощенном порядке, рассказали в Минцифры.
При наличии ИИН и ЭЦП иностранный IT-специалист подает заявление на портале Astana Hub. Кандидат предоставляет:
- копия заграничного паспорта;
- резюме;
- портфолио;
- мотивационное письмо;
- справка о несудимости;
- цветная фотография 3,5*4,5.
«В результате этого кандидат получает ходатайство от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, подтверждающее его квалификацию и статус IT-специалиста. После этого иностранному IT-специалисту нужно оформить услугу на портале eGov.kz для предварительного одобрения РПП», — пояснили в ведомстве.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» — «Гражданство, миграция и иммиграция» — «Иностранцам: въезд в РК и гражданство»;
- выбрать услугу «Выдача иностранным IT-специалистам разрешений на постоянное проживание в Республике Казахстан» и нажать кнопку «Заказать услугу онлайн»;
- выбрать управление миграционной полиции;
- прикрепить копию заграничного паспорта (срок действия паспорта на дату подачи заявления должен составлять более 180 календарных дней), с переводом, заверенным консулом загранучреждения РК, цифровую фотографию размером 35×45 мм;
- прикрепить ходатайство МЦРИАП о соответствии перечню востребованных профессий;
- прикрепить легализованный документ об отсутствии судимости в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства и нажать кнопку «Далее»;
- заполнить необходимые поля;
- подписать услугу с помощью ЭЦП;
- скачать и ознакомиться с анкетой-заявлением;
- дать согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;
- прикрепить загруженную и заполненную анкету-заявление;
- отправить заявку;
- результат оказания услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе «История получения услуг».
Срок рассмотрения заявки — 45 дней. После этого специалисты могут приехать в Казахстан и завершить оформление в отделениях Центра обслуживания населения.