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Казахстан приглашает мировые IT-таланты на работу

АСТАНА, 3 мар — Sputnik. Казахстан приглашает мировые IT-таланты на работу. Специально для этого был создан пилотный проект «Digital Nomad Residency», который открывает новые возможности для иностранных IT-специалистов.

Источник: Astana Hub

Она предоставляет возможность получить разрешение на постоянное проживание (РПП) в Казахстане в упрощенном порядке, рассказали в Минцифры.

При наличии ИИН и ЭЦП иностранный IT-специалист подает заявление на портале Astana Hub. Кандидат предоставляет:

  • копия заграничного паспорта;
  • резюме;
  • портфолио;
  • мотивационное письмо;
  • справка о несудимости;
  • цветная фотография 3,5*4,5.

«В результате этого кандидат получает ходатайство от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, подтверждающее его квалификацию и статус IT-специалиста. После этого иностранному IT-специалисту нужно оформить услугу на портале eGov.kz для предварительного одобрения РПП», — пояснили в ведомстве.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» — «Гражданство, миграция и иммиграция» — «Иностранцам: въезд в РК и гражданство»;
  • выбрать услугу «Выдача иностранным IT-специалистам разрешений на постоянное проживание в Республике Казахстан» и нажать кнопку «Заказать услугу онлайн»;
  • выбрать управление миграционной полиции;
  • прикрепить копию заграничного паспорта (срок действия паспорта на дату подачи заявления должен составлять более 180 календарных дней), с переводом, заверенным консулом загранучреждения РК, цифровую фотографию размером 35×45 мм;
  • прикрепить ходатайство МЦРИАП о соответствии перечню востребованных профессий;
  • прикрепить легализованный документ об отсутствии судимости в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства и нажать кнопку «Далее»;
  • заполнить необходимые поля;
  • подписать услугу с помощью ЭЦП;
  • скачать и ознакомиться с анкетой-заявлением;
  • дать согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;
  • прикрепить загруженную и заполненную анкету-заявление;
  • отправить заявку;
  • результат оказания услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе «История получения услуг».

Срок рассмотрения заявки — 45 дней. После этого специалисты могут приехать в Казахстан и завершить оформление в отделениях Центра обслуживания населения.

экономика
образование