Казахстан приглашает мировые IT-таланты на работу

«В результате этого кандидат получает ходатайство от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, подтверждающее его квалификацию и статус IT-специалиста. После этого иностранному IT-специалисту нужно оформить услугу на портале eGov.kz для предварительного одобрения РПП», — пояснили в ведомстве.