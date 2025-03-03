В 2025 году в Башкирии благоустроят 164 общественных территории

В 2025 году благоустройство продолжится в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется благоустроить 94 объекта на сумму 1,2 млрд рублей (из них 1,127 млрд рублей — федеральные средства). Дополнительно, в рамках иных программ, планируется благоустроить 70 объектов. В общей сложности в текущем году в республике благоустроят 164 общественные территории (бульвар Славы в Мелеузе, территория перед Домом молодежи в Нефтекамске, территория у парка Победы в Белорецке и др.).