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В 2025 году в Башкирии благоустроят 164 общественных территории

С 2019 года в Башкирии по программе «Формирование комфортной городской среды», реализуемой в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», благоустроили 806 общественных территорий (только в 2024 году — 123 территории).

Источник: Башинформ

Общий объем финансирования составил 8,2 млрд рублей (1,2 млрд в 2024 году). По количеству благоустроенных территорий Башкирия на первом месте в ПФО и на четвертом месте среди субъектов РФ. Об этом на оперативном совещании правительства сообщила министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова.

В 2025 году благоустройство продолжится в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется благоустроить 94 объекта на сумму 1,2 млрд рублей (из них 1,127 млрд рублей — федеральные средства). Дополнительно, в рамках иных программ, планируется благоустроить 70 объектов. В общей сложности в текущем году в республике благоустроят 164 общественные территории (бульвар Славы в Мелеузе, территория перед Домом молодежи в Нефтекамске, территория у парка Победы в Белорецке и др.).

Напомним, что все объекты, благоустраиваемые в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», выбираются жителями в ходе всероссийского голосования. Голосование по благоустройству территорий на 2026 год будет проводиться с 21 апреля по 12 июня 2025 года.

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