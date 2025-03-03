В 2025 году в Башкирии благоустроят 164 общественных территории

Общий объем финансирования составил 8,2 млрд рублей (1,2 млрд в 2024 году). По количеству благоустроенных территорий Башкирия на первом месте в ПФО и на четвертом месте среди субъектов РФ. Об этом на оперативном совещании правительства сообщила министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова.
В 2025 году благоустройство продолжится в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется благоустроить 94 объекта на сумму 1,2 млрд рублей (из них 1,127 млрд рублей — федеральные средства). Дополнительно, в рамках иных программ, планируется благоустроить 70 объектов. В общей сложности в текущем году в республике благоустроят 164 общественные территории (бульвар Славы в Мелеузе, территория перед Домом молодежи в Нефтекамске, территория у парка Победы в Белорецке и др.).
Напомним, что все объекты, благоустраиваемые в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», выбираются жителями в ходе всероссийского голосования. Голосование по благоустройству территорий на 2026 год будет проводиться с 21 апреля по 12 июня 2025 года.