Рабочие нашли мину на стройплощадке в Иркутске

В Иркутске рабочие нашли артиллерийский боеприпас. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Росгвардии по Иркутской области, он находился на одной из стройплощадок, расположенных по улице Октябрьской Революции.
— Взрывотехники оперативно выехали на место и, осмотрев находку, установили, что это артиллерийская мина калибра 120 мм со следами коррозии, содержащей взрывчатое вещество. Группа разминирования ОМОН «Удар» обезвредила боеприпас, — прокомментировали в пресс-службе.
Мина долгое время лежала в грунте, в любой момент могла взорваться. К счастью, опасность вовремя выявили, после чего находку вывезли на полигон и уничтожили накладным зарядом. Никто не пострадал.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что комплексная проверка системы оповещения пройдет в Иркутске 5 марта с 10:50 до 11:10.