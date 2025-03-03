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Рабочие нашли мину на стройплощадке в Иркутске

Боеприпас в любой момент мог взорваться, к счастью, опасную находку вовремя выявили.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске рабочие нашли артиллерийский боеприпас. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Росгвардии по Иркутской области, он находился на одной из стройплощадок, расположенных по улице Октябрьской Революции.

— Взрывотехники оперативно выехали на место и, осмотрев находку, установили, что это артиллерийская мина калибра 120 мм со следами коррозии, содержащей взрывчатое вещество. Группа разминирования ОМОН «Удар» обезвредила боеприпас, — прокомментировали в пресс-службе.

Мина долгое время лежала в грунте, в любой момент могла взорваться. К счастью, опасность вовремя выявили, после чего находку вывезли на полигон и уничтожили накладным зарядом. Никто не пострадал.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что комплексная проверка системы оповещения пройдет в Иркутске 5 марта с 10:50 до 11:10.