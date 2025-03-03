У социальных объектов Казани вдвое увеличат время бесплатной парковки

Кроме того, на 18 участках Казани с 24 марта изменится тариф на оплату парковки. По словам Шарикова, изменения затронут 1,2 тыс. мест, а изменения в стоимости будут как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения цены. Зависеть это будет от загруженности того или иного участка.