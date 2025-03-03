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Рост заболеваемости ОРВИ среди детей зафиксировали в Новосибирской области

Чаще болеют учащиеся младших классов.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области фиксируют рост заболеваемости ОРВИ среди детей. На оперативном совещании в правительстве региона Мария Жафярова, министр образования региона, сообщила, что две образовательные организации выходят с карантина 3 марта.

— Тенденция к небольшому росту по заболеваемости вирусными инфекциями. Она распространена среди детских групп — это в основном младшие классы, — отметил министр здравоохранения Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников поручил соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в региональном Роспотребнадзоре рекомендуют ставить прививки от менингококковой инфекции. Инфекция относится к таким заболеваниям, против которых нужно сделать прививку, чтобы обезопасить себя от возможных осложнений.

здоровье