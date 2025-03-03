Рост заболеваемости ОРВИ среди детей зафиксировали в Новосибирской области

Ранее КП-Новосибирск писала, что в региональном Роспотребнадзоре рекомендуют ставить прививки от менингококковой инфекции. Инфекция относится к таким заболеваниям, против которых нужно сделать прививку, чтобы обезопасить себя от возможных осложнений.