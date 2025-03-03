Сирены включат в Нижегородской области 5 марта

Сигнал «Внимание всем!» будет транслироваться в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Данная проверка работоспособности систем оповещения является плановой и проводится дважды в год. Она предназначена для своевременного доведения сигнала предупреждения до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.