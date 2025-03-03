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Сирены включат в Нижегородской области 5 марта

Электросирены и громкоговорители включат в рамках плановой проверки в Нижегородской области и других регионах 5 марта, сообщает МЧС России.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Сигнал «Внимание всем!» будет транслироваться в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Данная проверка работоспособности систем оповещения является плановой и проводится дважды в год. Она предназначена для своевременного доведения сигнала предупреждения до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Советуем сохранять спокойствие и не паниковать», — призвали в МЧС.

Ранее сообщалось, что нижегородцев предостерегли от выхода на тонкий лед.

МЧС