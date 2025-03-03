В Омской области в феврале на свет появились 1102 ребенка

В феврале 2025 года на территории Омской области родилось 1102 ребенка. В самом Омске на свет появилось 1035 новорожденных. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.
В первый месяц 2025 года омички чаще всего рожали мальчиков — 672, девочек значительно реже — 430.
В районах Омской области на свет появилось 67 детей: 20 — в Исилькуле, 16 — в Тарском, еще 9 — в Черлакском районах.
В Омске за февраль родилось 1035 малышей:
— 341 в Городском клиническом перинатальном центре;
— 339 в Клиническом родильном доме № 6;
— 308 в Областной клинической больнице;
— 47 в Родильном доме № 6.
Самая значительная разница между числом появившихся на свет мальчиков и девочек в Клиническом роддоме № 6 — 219 и 120 соответственно. Помимо этого, за февраль в Омске родилось семь двоен.
Ранее «КП Омск» сообщала, сколько детей родилось в Омской области в прошлом году.