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В Омской области в феврале на свет появились 1102 ребенка

Больше всего новорожденных зарегистрировали в Исилькуле.

Источник: Комсомольская правда

В феврале 2025 года на территории Омской области родилось 1102 ребенка. В самом Омске на свет появилось 1035 новорожденных. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

В первый месяц 2025 года омички чаще всего рожали мальчиков — 672, девочек значительно реже — 430.

В районах Омской области на свет появилось 67 детей: 20 — в Исилькуле, 16 — в Тарском, еще 9 — в Черлакском районах.

В Омске за февраль родилось 1035 малышей:

— 341 в Городском клиническом перинатальном центре;

— 339 в Клиническом родильном доме № 6;

— 308 в Областной клинической больнице;

— 47 в Родильном доме № 6.

Самая значительная разница между числом появившихся на свет мальчиков и девочек в Клиническом роддоме № 6 — 219 и 120 соответственно. Помимо этого, за февраль в Омске родилось семь двоен.

Ранее «КП Омск» сообщала, сколько детей родилось в Омской области в прошлом году.