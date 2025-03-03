И. Метшин: «Увидеть в Казани 12 олимпийских чемпионов — это большая удача»

В Казани с 1 марта стартовал Чемпионат России по лыжным гонкам. Главный старт для лыжников страны город принимает впервые. Соревнования проходят на лыжно-биатлонном комплексе в поселке Мирный и продлятся до 9 марта. В событии принимают участие 200 ведущих спортсменов из 35 регионов России. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.