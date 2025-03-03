И. Метшин: «Увидеть в Казани 12 олимпийских чемпионов — это большая удача»

В Казани с 1 марта стартовал Чемпионат России по лыжным гонкам. Главный старт для лыжников страны город принимает впервые. Соревнования проходят на лыжно-биатлонном комплексе в поселке Мирный и продлятся до 9 марта. В событии принимают участие 200 ведущих спортсменов из 35 регионов России. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.
«Увидеть в Казани 12 олимпийских чемпионов — это большая удача для начинающих спортсменов лыжников, а также для всех любителей этого замечательного вида спорта», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин. «Впереди целая неделя чтобы увидеть это масштабное событие. Приглашаем всех желающих. А спортсменам пожелаем гладкой лыжни и пусть победит сильнейший», — заключил глава города.
Спортсмены будут бороться за медали в шести дисциплинах. Среди участников соревнования заявлены 12 олимпийских чемпионов. В их числе — сестры Наталья и Александр Терентьевы, Алексей Червоткин, Сергей Ардашев, Татьяна Сорина, Сергей Устюгов. К старту присоединились также воспитанник лыжной школы РТ, призер Олимпийских игр в Сочи Андрей Ларьков и «Король лыж», трехкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов.
В минувшие выходные прошли скиатлон на дистанции 20/20 км и смешанной эстафете. Следующий старт состоится 4 марта — спортсмены пробегут спринт классическим стилем.
В четверг, 6 марта, запланирована индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем. А 8 пройдет командный спринт. Завершится чемпионат 9 марта зрелищной гонкой-эстафетой 4×7,5 км.
Чемпионат России по лыжным гонкам будет транслировать главный спортивный телеканал страны — «Матч ТВ». Для зрителей и болельщиков подготовили различные активности, яркую шоу-программу, розыгрыш призов и бесплатное горячее питание.
Для удобства горожан и гостей города до мест соревнований и обратно каждые полчаса курсируют бесплатные шаттлы Транспорт отъезжает от двух перехватывающих парковок — остановок «Школа № 129» и «Березовая роща парковки майдана Сабантуй».
Линар Гарипов также подвел итоги прошедших соревнований и рассказал о ближайших спортивных событиях. Так, в конце февраля завершились финальные состязания по лыжным гонкам спартакиады «Игры долголетия. Жизнелюб». В мероприятии приняли участие 500 людей золотого возраста, самому старшему участнику было 84 лет. По итогам соревнований среди жизнелюбов разыграли 144 медалей и 60 кубков.
В завершение лыжного сезона проведут Казанский лыжный марафон. Соревнования стартуют 15 марта на стадионе Локомотив. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции 30 и 50 км.
Заявки на марафон подали уже 500 человек из 39 регионов России. Запись продолжается, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
В воскресенье, 16 марта, юные лыжники примут участие в самом массовом юношеском марафоне. В рамках события более тысячи спортсменов продемонстрируют свое мастерство.
Подробную информацию обо всех спортивных мероприятиях опубликуют в телеграм-канале комитета физической культуры и спорта.