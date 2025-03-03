В Крыму проверят систему оповещения

В МЧС подчеркнули, что включать сирены при этом не будут. Однако, как уточнили в ведомстве, в ходе проверки собираются использовать оконечные устройства оповещения. Кроме того, будет передаваться голосовое сообщение. Жителей призвали сохранять спокойствие.