В Крыму проверят систему оповещения

В среду, 5 марта, в Крыму планируют провести проверку системы оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
«5 марта 2025 года состоится комплексная проверка системы оповещения населения Республики Крым», — говорится в сообщении.
В МЧС подчеркнули, что включать сирены при этом не будут. Однако, как уточнили в ведомстве, в ходе проверки собираются использовать оконечные устройства оповещения. Кроме того, будет передаваться голосовое сообщение. Жителей призвали сохранять спокойствие.