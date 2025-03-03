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На колесе обозрения в Астане покажут фото вандалов

АСТАНА, 3 мар — Sputnik. На колесе обозрения в Астане покажут фото вандалов, сообщил акимат столицы.

Источник: Sputnik.kz

Высота колеса — 65 метров, так что фотографии и видеокадры с нарушителями будут хорошо видны. Будут и надписи, одна из них гласит: «Ты готов, чтобы о твоих подвигах узнала вся страна?».

Этот метод направлен на привлечение внимания общественности к проблеме порчи городского имущества. В городе продолжается усиленная работа по борьбе с актами вандализма и порчей чужого имущества. Представители правоохранительных органов совместно с городскими властями активно проводят мероприятия, направленные на выявление и предотвращение подобных правонарушений.

сообщил акимат

В акимате показали как это будет выглядеть.

Привели городские власти и статистику. С начала 2025 года за вандализм привлечены к ответственности 25 человек, из них 11 оштрафованы, а 14 получили административный арест.