На колесе обозрения в Астане покажут фото вандалов

Высота колеса — 65 метров, так что фотографии и видеокадры с нарушителями будут хорошо видны. Будут и надписи, одна из них гласит: «Ты готов, чтобы о твоих подвигах узнала вся страна?».
Этот метод направлен на привлечение внимания общественности к проблеме порчи городского имущества. В городе продолжается усиленная работа по борьбе с актами вандализма и порчей чужого имущества. Представители правоохранительных органов совместно с городскими властями активно проводят мероприятия, направленные на выявление и предотвращение подобных правонарушений.
В акимате показали как это будет выглядеть.
Привели городские власти и статистику. С начала 2025 года за вандализм привлечены к ответственности 25 человек, из них 11 оштрафованы, а 14 получили административный арест.