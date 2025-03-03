Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла за неделю на 2,5%

К врачам обратились более 28 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии растет число зараженных ОРВИ и гриппом. Согласно обновленной статистике регионального Минздрава, за неделю количество инфицированных выросло на 2,5%. Всего за медицинской помощью обратились более 28,7 тысяч человек.

По данным ведомства, более половины зараженных ОРВИ и гриппом — это дети до 14 лет.

В образцах заболевших определяются респираторные вирусы, по-прежнему в Башкирии доминирует свиной грипп А (H1N1).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.