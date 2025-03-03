В Башкирии заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла за неделю на 2,5%

В Башкирии растет число зараженных ОРВИ и гриппом. Согласно обновленной статистике регионального Минздрава, за неделю количество инфицированных выросло на 2,5%. Всего за медицинской помощью обратились более 28,7 тысяч человек.
По данным ведомства, более половины зараженных ОРВИ и гриппом — это дети до 14 лет.
В образцах заболевших определяются респираторные вирусы, по-прежнему в Башкирии доминирует свиной грипп А (H1N1).
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