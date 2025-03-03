Власти планируют благоустроить парк в Железнодорожном

В Железнодорожном планируют благоустроить парк. Об этом сообщает администрация Правдинского округа.
Идею обсудили с жителями посёлка. На встречу пришли министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова, глава администрации Владимир Устинов, представители сферы туризма и минкультуры.
«На совещании обсуждались вопросы благоустройства парка и привлечения новых гостей. Министерство природных ресурсов и экологии ответственно за организацию и функционирование особо охраняемых территорий, а муниципалитет заинтересован в их обустройстве. В результате встречи был составлен план совместной деятельности и “дорожная” карта по наведению порядка на этой особо охраняемой природной территории», — уточнили власти.
Власти ищут подрядчика для комплексного ремонта улично-дорожной сети и благоустройства в посёлке Железнодорожном.