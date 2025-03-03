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Власти планируют благоустроить парк в Железнодорожном

Министры и глава администрации обсудили идею с жителями посёлка.

В Железнодорожном планируют благоустроить парк. Об этом сообщает администрация Правдинского округа.

Идею обсудили с жителями посёлка. На встречу пришли министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова, глава администрации Владимир Устинов, представители сферы туризма и минкультуры.

«На совещании обсуждались вопросы благоустройства парка и привлечения новых гостей. Министерство природных ресурсов и экологии ответственно за организацию и функционирование особо охраняемых территорий, а муниципалитет заинтересован в их обустройстве. В результате встречи был составлен план совместной деятельности и “дорожная” карта по наведению порядка на этой особо охраняемой природной территории», — уточнили власти.

Власти ищут подрядчика для комплексного ремонта улично-дорожной сети и благоустройства в посёлке Железнодорожном.