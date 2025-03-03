Почти 400 человек заболели гриппом в Иркутской области за неделю

В Приангарье зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.
— Всего за прошедшую неделю, с 24 февраля по 2 марта 2025, в регионе зарегистрировано 23 944 случая ОРВИ (за неделю с 17 по 23 февраля — 21 767). Лабораторно подтвержден диагноз грипп у 391 человека (неделей ранее — 284). Выявлено 82 новых случая COVID-19, — рассказывают в пресс-службе Роспотребнадзора.
Врачи напомнили о важности профилактики. Чтобы не подхватить простуду, рекомендуют избегать мест массового скопления людей, мыть руки с мылом, проводить влажную уборку в доме, рабочем кабинете. Защититься от вирусов поможет здоровый образ жизни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что для носителей редких патологий в Иркутской области закупили лекарства стоимостью около 500 миллионов рублей.