Почти 400 человек заболели гриппом в Иркутской области за неделю

— Всего за прошедшую неделю, с 24 февраля по 2 марта 2025, в регионе зарегистрировано 23 944 случая ОРВИ (за неделю с 17 по 23 февраля — 21 767). Лабораторно подтвержден диагноз грипп у 391 человека (неделей ранее — 284). Выявлено 82 новых случая COVID-19, — рассказывают в пресс-службе Роспотребнадзора.