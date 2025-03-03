Электросамокаты вернутся на улицы Владивостока в конце марта

Сезон электросамокатов во Владивостоке планируют открыть в субботу, 29 марта, сообщила пресс-служба городской администрации. Окончательное решение о старте проката примут после оценки погодных условий — для запуска требуются устойчивые плюсовые температуры и полное отсутствие снежного покрова.
По информации управления городской среды администрации Владивостока, эксплуатацию устройств планируют завершить 1 ноября следующего года. Сейчас компании, занимающиеся кикшерингом, готовят технику к работе, но приступить к обслуживанию клиентов смогут только после официального разрешения властей.
Специалисты администрации напомнили о ключевых правилах использования транспорта:
• передвигаться разрешено исключительно в одиночку;
• запрещено управление в состоянии алкогольного опьянения;
• на пешеходных переходах необходимо спешиваться;
• максимальная скорость ограничена 25 км/ч;
• парковка допустима только в зонах, не создающих помех пешеходам.
Мэрия обращает внимание пользователей двухколёсного транспорта на то, что соблюдение этих норм направлено на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Ранее в соцсетях и СМИ неоднократно поднималась тема хаотичной парковки самокатов, однако в текущем сезоне компании-операторы обещают усилить контроль за соблюдением правил.