Электросамокаты вернутся на улицы Владивостока в конце марта

Мэрия обращает внимание пользователей двухколёсного транспорта на то, что соблюдение этих норм направлено на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Ранее в соцсетях и СМИ неоднократно поднималась тема хаотичной парковки самокатов, однако в текущем сезоне компании-операторы обещают усилить контроль за соблюдением правил.