Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением воды в Цимлянске

В Цимлянске Ростовской области проведут проверку из-за перебоев с водой после порыва. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
— Вопросы соблюдения прав граждан, а также сроки устранения аварии находятся на контроле, — прокомментировали в ведомстве.
При выявлении нарушений примут меры реагирования.
Напомним, утром 3 марта на улице Краснознаменной в Цимлянске произошел порыв центрального водовода. После этого без стабильной подачи ресурса остались около 13 тысяч местных жителей, а также четыре школы, больница и семь детских садов. На месте уже задействовали бригаду рабочих. Точные сроки завершения ремонта пока неизвестны.