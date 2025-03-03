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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением воды в Цимлянске

В Цимлянске Ростовской области проведут проверку из-за аварийного отключения воды.
Источник: Комсомольская правда

В Цимлянске Ростовской области проведут проверку из-за перебоев с водой после порыва. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

— Вопросы соблюдения прав граждан, а также сроки устранения аварии находятся на контроле, — прокомментировали в ведомстве.

При выявлении нарушений примут меры реагирования.

Напомним, утром 3 марта на улице Краснознаменной в Цимлянске произошел порыв центрального водовода. После этого без стабильной подачи ресурса остались около 13 тысяч местных жителей, а также четыре школы, больница и семь детских садов. На месте уже задействовали бригаду рабочих. Точные сроки завершения ремонта пока неизвестны.