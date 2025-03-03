Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением воды в Цимлянске

Напомним, утром 3 марта на улице Краснознаменной в Цимлянске произошел порыв центрального водовода. После этого без стабильной подачи ресурса остались около 13 тысяч местных жителей, а также четыре школы, больница и семь детских садов. На месте уже задействовали бригаду рабочих. Точные сроки завершения ремонта пока неизвестны.