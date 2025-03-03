МЧС: 5 марта в Волгограде и области завоют сирены гражданской обороны

— 5 марта в регионах страны зазвучат электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов пройдет сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», — говорится в сообщении. — МЧС России призывает граждан не волноваться и сохранять спокойствие.
В МЧС уточнили, что работоспособность таких систем специалисты проверяют два раза в год.
Во всех муниципалитетах Волгоградской области проверка пройдет с 10 до 11 часов. В свою очередь в администрации региона просят граждан, которые не услышат в обозначенное время сигналов оповещения, обязательно сообщить об этом в администрацию муниципалитета по месту жительства.