МЧС: 5 марта в Волгограде и области завоют сирены гражданской обороны

Во всех муниципалитетах Волгоградской области проверка пройдет с 10 до 11 часов. В свою очередь в администрации региона просят граждан, которые не услышат в обозначенное время сигналов оповещения, обязательно сообщить об этом в администрацию муниципалитета по месту жительства.