Ничья «Балтики» и смерть от блинов: 11 событий, которые калининградцы обсуждали в выходные

Первый матч «Балтики» закончился ничьей, в МЧС показали живущих в частях кошек, а в Красноярске женщина подавилась блинами и умерла — о чём ещё писал «Клопс» в первые весенние выходные.
1. «Балтика» в первом официальном матче 2025 года на своём поле не сумела обыграть одного из аутсайдеров Первой лиги — ярославский «Шинник». Игра закончилась вничью — 0:0.
2. В субботу, 1 марта, волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли в последнем домашнем матче регулярного раунда Суперлиги «Ленинградку». Игра в спорткомплексе «Янтарный» завершилась со счётом 3:0.
3. В субботу больше часа не ходили автобусы из Гурьевска в Калининград. На остановке «Пражский бульвар» собралось много людей. На выезде из города около заправки собралась большая пробка, предположительно, из-за ДТП.
4. В калининградском управлении МЧС в честь Дня кошек показали питомцев, которые тоже несут службу. Стаж службы серого Василия из ПСЧ № 14 в Гвардейске — 10 лет. Когда-то он сбежал от хозяина. Кот с позывным «Рыжий» четыре года тому назад прописался в ПСЧ № 7 по охране судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде. Кыся, она же Муся, служит в ПСЧ № 4. Это дама с «пожарным» характером.
5. В воскресенье, 2 марта, в районе Балтийска утонул человек. Двое мужчин в гидрокостюмах устанавливали сеть для ловли рыбы, как вдруг одного из них начало уносить всё дальше от берега. Человека без сознания вытащил очевидец, но медики не успели его спасти.
6. В этот же день провалился под лёд рыбачивший на заброшенном карьере мужчина. ЧП произошло в посёлке Низменное Черняховского округа. Спасатели передали пострадавшего медикам.
7. Под Калининградом в приюте для крупных собак нашли ползающего по снегу тритона. Его отнесли поближе к воде. По словам герпетолога Калининградского зоопарка Александра Хлевтова, это гребнистый тритон, который почуял весну и пополз к водоёму на нерест. В апреле-мае у них начинается сезон размножения.
8. В воскресенье, 2 марта, в Калининграде рядом с домом на Соммера, 58−62, загорелась кеска. Рядом были припаркованы машины. Местные вызвали пожарных.
9. Композитор Юрий Мартынов умер 1 марта на 68-м году жизни. Он писал музыку для Государственного симфонического оркестра Московской филармонии, оркестров симфонической и эстрадной музыки российского и украинского радио и телевидения, Большого детского хора радио и телевидения, Академического ансамбля песни и пляски МВД России, Государственного русского народного ансамбля «Россия» и многих других.
10. В Красноярском крае местная жительница на конкурсе по поеданию блинов подавилась ими и умерла на месте. Инцидент произошёл в селе Берёзовское. По сообщению местных СМИ, никто из участников конкурса не смог оказать первую помощь. В региональном УМВД ведут проверку.
11. В Москве несовершеннолетняя родила ребёнка и выбросила его в мусорный бак. Прохожие услышали крики, малыша удалось спасти. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка». Девушку до сих пор ищут, а 15-летнего отца уже задержали.