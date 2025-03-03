Ничья «Балтики» и смерть от блинов: 11 событий, которые калининградцы обсуждали в выходные

4. В калининградском управлении МЧС в честь Дня кошек показали питомцев, которые тоже несут службу. Стаж службы серого Василия из ПСЧ № 14 в Гвардейске — 10 лет. Когда-то он сбежал от хозяина. Кот с позывным «Рыжий» четыре года тому назад прописался в ПСЧ № 7 по охране судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде. Кыся, она же Муся, служит в ПСЧ № 4. Это дама с «пожарным» характером.