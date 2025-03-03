Делегация из Казани посетила Белгород для обучения по защите от БПЛА

Делегация из Казани подробно изучила местную систему безопасности, получила алгоритмы действий в экстренных ситуациях. Мэр города Ильсур Метшин заявил, что белгородский опыт заслуживает внимания. Там начали устанавливать модульные укрытия вместимостью до десяти человек. В настоящее время их насчитывается 1,5 тысячи. Также в Белгороде дополнительно оборудовали 1115 защитных сооружений из блоков, мешков и ящиков с песком, укреплены остановки общественного транспорта, на окнах соцобъектов используются бронепленки.