Делегация из Казани посетила Белгород для обучения по защите от БПЛА

Делегация из Казани в конце декабря посетила Белгород для обучения по защите от БПЛА. В связи с этим в скором времени в столице Татарстана могут быть внедрены новые меры безопасности.
Делегация из Казани подробно изучила местную систему безопасности, получила алгоритмы действий в экстренных ситуациях. Мэр города Ильсур Метшин заявил, что белгородский опыт заслуживает внимания. Там начали устанавливать модульные укрытия вместимостью до десяти человек. В настоящее время их насчитывается 1,5 тысячи. Также в Белгороде дополнительно оборудовали 1115 защитных сооружений из блоков, мешков и ящиков с песком, укреплены остановки общественного транспорта, на окнах соцобъектов используются бронепленки.
Проверки показали, что 12 казанских убежищ затоплены, часть занята коммерческими организациями, а некоторые закрыты. В столице Татарстана насчитывается около 1,7 тысячи заглубленных укрытий. Власти рассматривают использование подвалов социальных объектов и частных организаций, сообщает «Вечерняя Казань».
Напомним, казанцам напомнили о действиях в случае атаки БПЛА. Жителям посоветовали отойти от окон и укрыться в подвале.