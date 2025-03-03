Что можно и что нельзя есть в Великий пост

Совсем освобождаются от необходимости поститься или делают это по щадящим правилам дети в возрасте до 14 лет, пожилые, беременные и кормящие, а также люди с различными заболеваниями, которым отказ от тех или иных продуктов может нанести вред. Например, больные диабетом или люди с заболеваниями ЖКТ.