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В Краснодаре 13 улиц остались без электричества в Прикубанском округе

В Краснодаре произошло аварийное отключение электричества в Прикубанском округе.

Об этом сообщили в МЦУ города.

Причиной аварии специалисты назвали повреждение на линии. Из-за этого трансформаторные подстанции, которые отвечают за распределение электроэнергии, отключены.

На месте происшествия уже работают специалисты. Из-за аварии порядка 13 улиц остались без электричества: Грушовая, Персиковая, Раздельная, Пионовая, Ростовское шоссе и другие.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что аварийное отключение отопления и горячей воды произошло в Краснодаре утром 26 января. Без тепла остались жители улиц Краевой, Садовой, Бершанской, Колхозной, Фадеева, Энергетиков и Шевченко. Причиной отключения стал прорыв на тепломагистрали. Специалисты уже устраняют повреждения.

ЖКХ