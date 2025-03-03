В Краснодаре 13 улиц остались без электричества в Прикубанском округе

Об этом сообщили в МЦУ города.
Причиной аварии специалисты назвали повреждение на линии. Из-за этого трансформаторные подстанции, которые отвечают за распределение электроэнергии, отключены.
На месте происшествия уже работают специалисты. Из-за аварии порядка 13 улиц остались без электричества: Грушовая, Персиковая, Раздельная, Пионовая, Ростовское шоссе и другие.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что аварийное отключение отопления и горячей воды произошло в Краснодаре утром 26 января. Без тепла остались жители улиц Краевой, Садовой, Бершанской, Колхозной, Фадеева, Энергетиков и Шевченко. Причиной отключения стал прорыв на тепломагистрали. Специалисты уже устраняют повреждения.