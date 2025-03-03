Как распределились «Оскары» текущего года

«Эмилия Перес» Жака Одьяра, лидировавшая по количеству номинаций (их у нее было 13), в итоге унесла 2 награды: за «Лучшую женскую роль второго плана» (Зои Салдана) и за «Лучшую песню» (Клеман Дюколь, Камий и сам режиссер). Возможно, на такое соотношение номинаций и призов повлияли скандалы, сопровождавшие картину весь сезон, а возможно, ее судьба сложилась бы так же и при других обстоятельствах. В конце концов совсем не скандальный «Конклав» с восемью номинациями получил только одну статуэтку (за лучший адаптированный сценарий награжден Питер Строан), а байопик «Боб Дилан: Никому не известный» с таким же их количеством — и вовсе ни одной. Ведь если про киноакадемию в ее теперешнем изводе и можно сказать что-то определенное — так это то, что она стала более рисковой и непредсказуемой. Тем интереснее должен выйти следующий оскаровский год.