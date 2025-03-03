У молдавских школьников начались весенние каникулы: Не все так просто, один из дней придется отработать

У молдавских школьников начались весенние каникулы. Они продлятся неделю. Учащиеся вернутся за парты в следующий понедельник, 10 марта.
Один из дней весенних каникул им придётся отработать. В частности, в субботу, 15 марта, дети будут учиться за понедельник, 3 марта.
Следующие каникулы, пасхальные, запланированы с 19 по 28 апреля.
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ
Полиция предупреждает: каникулы — это весело, но бдительность никто не отменял! Родители, на заметку:
Научите детей правилам дорожного движения.
Проверяйте, где они гуляют и чем занимаются.
Обсудите с ними интернет-риски — онлайн-мир тоже таит опасности.
Дети, запоминаем:
Переходите улицу только убедившись, что безопасно.
Не играйте на дороге — машины не игрушки.
Не открывайте дверь незнакомцам.
В парке не отходите далеко и всегда будьте на связи с родителями.
Чувствуете, что что-то не так? Сообщите взрослым сразу!
Берегите себя и своих близких — пусть каникулы будут только в радость!