Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У молдавских школьников начались весенние каникулы: Не все так просто, один из дней придется отработать

Рассказываем, как провести каникулы весело, а не на больничной койке.

Источник: Комсомольская правда

У молдавских школьников начались весенние каникулы. Они продлятся неделю. Учащиеся вернутся за парты в следующий понедельник, 10 марта.

Один из дней весенних каникул им придётся отработать. В частности, в субботу, 15 марта, дети будут учиться за понедельник, 3 марта.

Следующие каникулы, пасхальные, запланированы с 19 по 28 апреля.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ

Полиция предупреждает: каникулы — это весело, но бдительность никто не отменял! Родители, на заметку:

Научите детей правилам дорожного движения.

Проверяйте, где они гуляют и чем занимаются.

Обсудите с ними интернет-риски — онлайн-мир тоже таит опасности.

Дети, запоминаем:

Переходите улицу только убедившись, что безопасно.

Не играйте на дороге — машины не игрушки.

Не открывайте дверь незнакомцам.

В парке не отходите далеко и всегда будьте на связи с родителями.

Чувствуете, что что-то не так? Сообщите взрослым сразу!

Берегите себя и своих близких — пусть каникулы будут только в радость!

образование